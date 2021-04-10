Advertisements

عينه انفجرت.. ضبط طفل أصاب آخر إثر قذف قطار بحجارة في بني سويف

السبت 10/أبريل/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، طفل في الصف الثالث الابتدائي يقيم بقرية زرابي الفشن جنوب المحافظة، لاتهامه بإلقاء حجر على قطار ما تسبب في إختراق الشباك الزجاجي وإصابة أحد الأطفال من الركاب بإنفجار في عينه اليمنى.

مأمور الفشن

وتلقى العقيد محمود مهني مامور مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف، إخطارًا من قيام مجهول بإلقاء حجر تجاه أحد القطارات المتجهة جنوبا الي الصعيد، أثناء سيره امام مدينة الفشن جنوب المحافظة، ما أدى إلى إصابة طفل من مستقلي القطار، يدعى "ع. م" 6 سنوات، والمقيم بمركز طهطا بسوهاج بانفجار فى العين اليمنى، نتيجة ارتطام الحجر فيها.

و تبين من تحقيقات مامور مركز الفشن، وتحريات الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن، أن وراء أرتكاب الواقعة طفل يدعي "عبدالله.ط" 9 سنوات، تلميذ في الصف الثالث الإبتدائي ومقيم زرابي الفشن.

إنفجار عين طفل

كما تبين انه أثناء لهو الطفل مع زملائه الاطفال وأثناء قدوم القطار، ووقوفه امام منطقة الزرابي بحري مدينة الفشن، بسبب إجراء إصلاحات في محطة سكة حديد الفشن، قام الطفل عبدالله بالقاء حجر علي القطار، فاخترق شباك القطار وأرتطم في وجه طفل آخر من مستقلي القطار مع والده ليصيبه بانفجار في العين اليمنى.

مكنش قصدي

وتم أستدعاء الطفل بصحبة والده، وأمام مامور مركز شرطة الفشن، أقر الطفل بقيامه بإلقاء قطعة حجارة، أثناء لهوه مع زملائه أمام مسكنه الكائن، بجوار شريط السكة الحديد تجاه القطار فحدثت إصابة الطفل المجنى عليه، ولم يكن قاصدًا على الإطلاق توجيه الحجر إلى القطار.

كما تبين من التحريات أنه وبسؤال والده أيد ما جاء بأقوال الطفل، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أخبار تهمك

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يثمن المستويات المتميزة للعلاقات بين مصر وتونس

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ حوالي 5 ساعات

تصل للهبوط.. عقوبات نارية في انتظار الزمالك بسبب نجمه السابق

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

12:30 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج