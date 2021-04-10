عينه انفجرت.. ضبط طفل أصاب آخر إثر قذف قطار بحجارة في بني سويف



ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، طفل في الصف الثالث الابتدائي يقيم بقرية زرابي الفشن جنوب المحافظة، لاتهامه بإلقاء حجر على قطار ما تسبب في إختراق الشباك الزجاجي وإصابة أحد الأطفال من الركاب بإنفجار في عينه اليمنى.



مأمور الفشن



وتلقى العقيد محمود مهني مامور مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف، إخطارًا من قيام مجهول بإلقاء حجر تجاه أحد القطارات المتجهة جنوبا الي الصعيد، أثناء سيره امام مدينة الفشن جنوب المحافظة، ما أدى إلى إصابة طفل من مستقلي القطار، يدعى "ع. م" 6 سنوات، والمقيم بمركز طهطا بسوهاج بانفجار فى العين اليمنى، نتيجة ارتطام الحجر فيها.



و تبين من تحقيقات مامور مركز الفشن، وتحريات الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن، أن وراء أرتكاب الواقعة طفل يدعي "عبدالله.ط" 9 سنوات، تلميذ في الصف الثالث الإبتدائي ومقيم زرابي الفشن.



إنفجار عين طفل



كما تبين انه أثناء لهو الطفل مع زملائه الاطفال وأثناء قدوم القطار، ووقوفه امام منطقة الزرابي بحري مدينة الفشن، بسبب إجراء إصلاحات في محطة سكة حديد الفشن، قام الطفل عبدالله بالقاء حجر علي القطار، فاخترق شباك القطار وأرتطم في وجه طفل آخر من مستقلي القطار مع والده ليصيبه بانفجار في العين اليمنى.



مكنش قصدي



وتم أستدعاء الطفل بصحبة والده، وأمام مامور مركز شرطة الفشن، أقر الطفل بقيامه بإلقاء قطعة حجارة، أثناء لهوه مع زملائه أمام مسكنه الكائن، بجوار شريط السكة الحديد تجاه القطار فحدثت إصابة الطفل المجنى عليه، ولم يكن قاصدًا على الإطلاق توجيه الحجر إلى القطار.



كما تبين من التحريات أنه وبسؤال والده أيد ما جاء بأقوال الطفل، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

