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تصادم سيارتين في أول يوم لتنفيذ التحويلات المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي

السبت 10/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، أول حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، في أول يوم لتنفيذ التحويلات المرورية الجديدة التي أقرتها اللجنة التي شكلها المحافظ "د. محمد هاني غنيم" المختصة بدراسة أسباب تكرار الحوادث بالطريق الصحراوي الشرقي الحر "بني سويف ـ القاهرة".

إصابة محاميان

ومع أول أيام تنفيذ التحويلات المرورية، اليوم السبت، من الساعة 8 صباحا، وقع حادث سير إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، أعلى نفق ابوصالح، بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه إصابة محاميين، هما: فادى مجدى سيد عويس، 34 سنة، مقيم شرق النيل ببني سويف، بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وطارق محمد مسرور، 22 سنة، محامي، مقيم مقبل ببني سويف، بجروح وسحجات بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى بني سويف التخصصي، وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

إصابة أب ونجله

كما أصيب أب ونجله، في حادث سير إثر إنقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي "القاهرة ـ اسيوط" أمام قرية سدس بمركز ببا، وهما: عويس شعبان محمد، مصابًا بسحجات وكدمات بالوجه، ونجله "يوسف" 14 سنة، بجروح وسحجات بالجسم، يقيمان قرية بني عفان، بمركز بني سويف، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزي، وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

إصابة زوجين

وأصيب زوجين، في حادث سير، وقع، صباح اليوم، إثر إنقلاب دراجة بخارية، بشارع صلاح سالم، بمدينة بني سويف، ونتج عنه إصابة كل من: محمود ياسين تمام، 60 سنة، بجرح قطعي بالوجه، وزوجته "عنبه احمد تمام" 55 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، يقيمان قرية بنى عفان، مركز بني سويف، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

التحويلات المرورية

وكانت محافظة بنى سويف، أعلنت، أمس الجمعة، أنه سيتم بداية من الساعة 8 صباح السبت، تنفيذ التحويلات المرورية التي أقرتها اللجنة التي شكلها المحافظ "د. محمد هاني غنيم" المختصة بدراسة أسباب تكرار الحوادث بالطريق الصحراوي الشرقي الحر "بني سويف ـ القاهرة".

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