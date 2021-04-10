Advertisements

رئيسة مدينة سفاجا تتابع تسيير المرور بعد تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل

السبت 10/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements

انتقلت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، إلي موقع  تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل بالكيلو 14 بطريق «سفاجا - الغردقة»، حيث تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث.

أوضحت المغربي أنه تم  نقل جثة سائق الاتوبيس إلي مستشفى سفاجا المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق.

وأضافت رئيس المدينة أن التصادم وقع بين مدخل المدينه الشمالي نتيجةً لإصطدام اتوبيس سياحي رقم( ٨٧٢٦ ط ق أ ) يحمل ٢٠ سائح من جنسيات مختلفه بسياره نقل رقم ( ١١٥٦ ط ر ج ) ونتج عن الحادث وفاه سائق الاتوبيس السياحي ولاتوجد اي إصابات بين الأجانب وتم نقلهم الي أقرب فندق لموقع الحادث وتم فتح الطريق وانتظام حركه السير بعد رفع آثار الحادث.


وأكدت المغربي إن الأجهزة الأمنية وإدارة مرور سفاجا تمكنوا من رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالكيلو 14 بطريق «سفاجا - الغردقه»، فيما قامت إدارة المواقف بالوحدة المحلية بالعمل على إزالة آثار الحادث وتهيئة الطريق بشكل طبيعي.
رئيسة مدينة سفاجا تتابع تسيير المرور بعد تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل
رئيسة مدينة سفاجا تتابع تسيير المرور بعد تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل
رئيسة مدينة سفاجا تتابع تسيير المرور بعد تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل
رئيسة مدينة سفاجا تتابع تسيير المرور بعد تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل
رئيسة مدينة سفاجا تتابع تسيير المرور بعد تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل
رئيسة مدينة سفاجا تتابع تسيير المرور بعد تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 14 ساعة

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ حوالي 5 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يثمن المستويات المتميزة للعلاقات بين مصر وتونس

منذ ساعة و 20 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

تصل للهبوط.. عقوبات نارية في انتظار الزمالك بسبب نجمه السابق

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

12:30 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج