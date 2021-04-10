رئيسة مدينة سفاجا تتابع تسيير المرور بعد تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل



انتقلت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، إلي موقع تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل بالكيلو 14 بطريق «سفاجا - الغردقة»، حيث تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث.



أوضحت المغربي أنه تم نقل جثة سائق الاتوبيس إلي مستشفى سفاجا المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق.



وأضافت رئيس المدينة أن التصادم وقع بين مدخل المدينه الشمالي نتيجةً لإصطدام اتوبيس سياحي رقم( ٨٧٢٦ ط ق أ ) يحمل ٢٠ سائح من جنسيات مختلفه بسياره نقل رقم ( ١١٥٦ ط ر ج ) ونتج عن الحادث وفاه سائق الاتوبيس السياحي ولاتوجد اي إصابات بين الأجانب وتم نقلهم الي أقرب فندق لموقع الحادث وتم فتح الطريق وانتظام حركه السير بعد رفع آثار الحادث.





وأكدت المغربي إن الأجهزة الأمنية وإدارة مرور سفاجا تمكنوا من رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالكيلو 14 بطريق «سفاجا - الغردقه»، فيما قامت إدارة المواقف بالوحدة المحلية بالعمل على إزالة آثار الحادث وتهيئة الطريق بشكل طبيعي.