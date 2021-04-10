إياد نصار يكشف ل"الفجر الفني" عن تفاصيل مشاركته فى "الاختيار 2"







أعرب الفنان إياد نصار عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "الاختيار 2"، الذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.





وكشف إياد نصار لـ"الفجر الفني" عن مشاركته فى مسلسل "الاختيار 2"، حيث قال "تجربتي فى "الاختيار 2"، شرف كبير ليا، وأنا تكريمًا للشخصية التى أقدمها، لم أريد أن أشارك فى عمل آخر بجانبها فى رمضان".





وأشار إياد نصار، أن "الاختيار 2"، لا يقل أهمية عن "الاختيار 1"، فهو استكمالزللرحلة وقراءة الأحداث من زاوية جديدة ومختلفة.



مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.