محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)



واصلت محافظة بنى سويف احتفالاتها بيوم اليتيم، حيث شهد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، فعاليات الاحتفال والتي نظمها المجلس الإستشاري للشباب ومبادرة تمكين وتأهيل وشباب الكشافة، تحت سفح هرم ميدوم كيوم ترفيهي للأطفال" بمشاركة 60 طفلاُ وطفلة".



جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، ومحمد على جبر معاون المحافظ، وهند أحمد أمين عام المجلس الاستشاري للشباب، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورانيا عزت مدير إدارة السياحة.



هدايا ولعب للأطفال



ووزع محافظ بني سويف، بعض الهدايا ولعب الأطفال على الأيتام وداعبهم وحرص على إضحاكهم، محفزا الأمهات البديلات والمشرفات بالمؤسسة على بذل مزيد من الرعاية وأن مايقومون به يجسد المعنى الحقيقى للإنسانية، معربًا عن سعادته بالتواجد في مثل تلك الفعاليات وسط الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم.



محافظ بني سويف



وأشار محافظ بني سويف، إلى أن رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ورعايتهم وتربيتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، وسواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعًا، فضلا عن أنه عمل وطنى وإنسانى فى المقام الأول، مؤكدا على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياج.

قصة هرم ميدوم



وتضمنت الاحتفالية "التي أقيمت تحت رعاية المحافظ" عددًا من الفقرات الفنية والغنائية للترفيه وإدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال الأيتام، والتي شملت عرض للفنون الشعبية والتنورة وألعاب كشفية، بالإضافة إلى عرض تاريخي لموجز عن قصة هرم ميدوم الذي بناه الأمير "حوني" واستكمله "سنفرو"، ويرجع للأسرة الرابعة، وكان مكونا من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4 درجات، والذى يعتبر أول هرم كامل وهو أقدم من أهرامات الجيزة، ومقابر شهيرة مثل مصطبة نفرماعت.

