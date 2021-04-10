Advertisements

محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

واصلت محافظة بنى سويف احتفالاتها بيوم اليتيم، حيث شهد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، فعاليات الاحتفال والتي نظمها المجلس الإستشاري للشباب ومبادرة تمكين وتأهيل وشباب الكشافة، تحت سفح هرم ميدوم كيوم ترفيهي للأطفال" بمشاركة 60 طفلاُ وطفلة".

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، ومحمد على جبر معاون المحافظ، وهند أحمد أمين عام المجلس الاستشاري للشباب، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورانيا عزت مدير إدارة السياحة.

هدايا ولعب للأطفال

ووزع محافظ بني سويف، بعض الهدايا ولعب الأطفال على الأيتام وداعبهم وحرص على إضحاكهم، محفزا الأمهات البديلات والمشرفات بالمؤسسة على بذل مزيد من الرعاية وأن مايقومون به يجسد المعنى الحقيقى للإنسانية، معربًا عن سعادته بالتواجد في مثل تلك الفعاليات وسط الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم.

محافظ بني سويف

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ورعايتهم وتربيتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، وسواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعًا، فضلا عن أنه عمل وطنى وإنسانى فى المقام الأول، مؤكدا على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياج.
قصة هرم ميدوم

وتضمنت الاحتفالية "التي أقيمت تحت رعاية المحافظ" عددًا من الفقرات الفنية والغنائية للترفيه وإدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال الأيتام، والتي شملت عرض للفنون الشعبية والتنورة وألعاب كشفية، بالإضافة إلى عرض تاريخي لموجز عن قصة هرم ميدوم الذي بناه الأمير "حوني" واستكمله "سنفرو"، ويرجع للأسرة الرابعة، وكان مكونا من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4 درجات، والذى يعتبر أول هرم كامل وهو أقدم من أهرامات الجيزة، ومقابر شهيرة مثل مصطبة نفرماعت.
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)
محافظ بني سويف يشارك في اليوم الترفيهي لـ60 طفلًا بواحة وهرم ميدوم (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يثمن المستويات المتميزة للعلاقات بين مصر وتونس

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 15 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 14 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصل للهبوط.. عقوبات نارية في انتظار الزمالك بسبب نجمه السابق

منذ 42 دقيقة

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

12:30 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج