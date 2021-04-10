فرص للأمطار واضطرابات ملاحة.. 4 تحذيرات عاجلة من الأرصاد





عدة تحذيرات وجهتها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين على مدار الساعات الأخيرة بشأن حالة الطقس والاضطرابات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية والتي أدت إلى شعور المواطنين بالصقيع.



وتشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية رياح شديدة بمختلف محافظات البلاد وهو ما أدى إلى اضطراب الملاحة وكذلك تخوف المواطنين من عودة الشتاء بقوتها مرة آخرى.



انخفاض في درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أن درجات الحرارة منخفضة اليوم السبت بشكل ملحوظ على كافة المحافظات، لتصل إلى 21 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والجيزة، و17 درجة في الإسكندرية.





فرص سقوط أمطار على السواحل

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية.



وتابع: "يوجد اليوم فرص أمطار بنسبة 20% على السواحل الشمالية وتكون على فترات متقطعة"، لافتا إلى أن حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة ستكون لطيفة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، باردة إلى مائلة للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.



تحذيرات من اضطراب الملاحة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر بدءًا من اليوم السبت، وحتى الإثنين المقبل، والأمواج في البحر المتوسط وصلت اليوم السبت حتى 5 أمتار، وتبدأ في التراجع حتى مترين بحلول يوم الإثنين.



أما عن البحر الأحمر فلن يختلف الأمر كثيرًا، فهناك اضطراب شديد بالملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5 متر وحتى 3 أمتار.



منخفض جوي بالإسكندرية

كما أكدت هيئة الأرصاد أن محافظة الإسكندرية تشهد رياحا شديدة مع منخفض جوي، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس تحسبا لحالة الطقس.



