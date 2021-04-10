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راغب علامة يتحدث عن علاقاته النسائية: عشت مع امرأة لمدة 4 سنوات بدون زواج.. وأجريت تحليل DNA بسبب ابنتها

السبت 10/أبريل/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حلّ الفنان راغب علامة ضيفا على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، كاشفا تفاصيل علاقاته النسائية التي مر بها طوال السنوات الماضية.

أوضح راغب أن ما عاشه -رغم كثرته- كان علاقات حب وليست نزوات، لأنه شخص صادق في مشاعره للغاية، قائلا: "ما بعرف كذب في مشاعري وما بعرف اضبط مشاعري لازم عبر عنها، يعني لو لقيت واحدة حلوة وشدتني راح قولها إنتي حلوة وشدتيني".

أكد راغب أن امرأة واحدة فقط هي التي خدعته، موضحا أنه عاش معها لمدة 4 سنوات بدون زواج، ولم يجرؤ على الاعتراف إعلاميا وقتها بفكرة المساكنة، مضيفا: "هي الوحيدة اللي ضحكت عليا.. خلتني قولت في التلفزيون إني متجوزها.. قالتلي قول إن إحنا متجوزين ومين هيطلب الورق! فكانت غلطة كبيرة في حياتي إني سمعت كلامها وقولت ده".

أضاف راغب أنها كانت علاقة مساكنة لمدة 4 سنوات ولم تكن علاقة زواج، ولم يرد وقتها أن يقول أن علاقتهم خارج نطاق الزواج حتى لا يتسبب في أزمات لنفسه. كما نفى أن يكون قد أنجب منها، موضحا أنها أنجبت طفلة وأخبرته أنها ابنته، فقام بعمل فحص DNA ليتبين أنها ليست ابنته، مضيفا: "كنت متعلق بالطفلة في الأول، وأنا دايما نفسي يكون عندي بنت، لكن لم أتمنى أن يكون لدي طفلة بدون زواج، الأطفال عموما نقطة ضعفي وما عندي مشكلة اتبنى طفل الأن وحبه قد ما بحب ولادي"


https://youtu.be/8bDGsCsMx6w

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