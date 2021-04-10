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حملة تموينية مكبرة بسرس الليان بمحافظة المنوفية

السبت 10/أبريل/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان حملة تفتيشية مكبرة للمرور علي المطاعم والمحلات بنطاق المدينة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين، أسفرت عن تحرير (3) محاضر مزاولة النشاط بدون ترخيص، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين اشتراطات صحية، محضر عدم اعلان أسعار، وكذا( 5 ) انذارات بيئة، (4) إنذارات للسير في إجراءات الترخيص، فضلا عن اعدام ما يقارب 13 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمي.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين.

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