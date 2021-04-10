القاهرة كابول و فارس بلا جواز و ولاد ناس و كل ما نفترق دراما رمضان على شاشة المحور





طارق لطفى و مصطفى قمر و رانيا فريد شوقى و ريهام حجاج نجوم دراما رمضان على شاشة المحور



تقدم شاشة قناة المحور في رمضان العام ، مجموعة متميزة من الاعمال الدارمية المتنوعة لكبار نجوم الدراما ، تلبى رغبات المشاهد المصرى و العربى ، حيث تذيع قناة المسلسل العربى " القاهرة كابول " بطولة طارق لطفى و خالد الصاوى و فتحى عبد الوهاب و نبيل الحلفاوى و حنان مطاوع .



كما تقدم مسلسل " ولاد ناس " بطولة رانيا فريد شوقى و صبرى فواز بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي.



و المسلسل الكوميدى " فارس بلا جواز " بطولة مصطفى قمر و طارق عبدالعزيز ومحمد ثروت وطارق الإبياري وسليمان عيد إلى جانب مشاركة عدد من النجوم منهم بيومي فؤاد وصلاح عبدالله وأوس أوس.



و تقدم مسلسل " كل ما نفترق " بطولة ريهام حجاج و أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام .



و يذكر ان قناة المحور أعلنت عن الخريطة البرامجية لشهر رمضان ، حيث يقدم الاعلامى أسامة كمال وجبة رمضانية متنوعة من اهم الاحداث و القضايا على الساحة المصرية و العربية و العالمية ببرنامج ٩٠ دقيقة .



كما يقدم الإعلامى طارق علام برنامج " هدية الرئيس " الذى يقدم جوائز يومية بقيمة ٢٠٠ الف جنيه خلال شهر رمضان .



و تقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج " العرافه " ، و هو برنامج حوارى جرئ تستضيف ٣٠ ضيف من نجوم المجتمع و الفن و السياسة و الرياضة و الاعلام ، لتكشف العرافة عن اسرار و كواليس تذاع لأول مرة .



و يقدم الإعلامى محمد هشام برنامج " إطمن " ، يستهدف بناء شخصية الانسان وجعله عنصرا فعالا فى المجتمع ، من خلال رحلة مبهرة في أعماق النفس الإنسانية على اختلاف طبائعها وأخلاقها في أسلوب سردي يعتمد على الإثارة والإفادة .



و تقدم الشيف عظيمة برنامج " مطبخ عظيمة " ، الذى يقدم اشهى الاكلات و الوصفات من المطبخ المصرى و العربى ، و اهم العادات الغذائية خلال الشهر الكريم .



و يقدم الاعلامى محمد على خير برنامج " المصرى افندى " الذى يتناول اهم الاحداث و الاخبار السياسية و الاجتماعية .