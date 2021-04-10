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كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مواجهة تونجيث السنغالي

السبت 10/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الجلسة بفندق الاقامة، للحديث عن نقاط القوة والضعف للفريق السنغالي، وتوجيه بعض النصائح للاعبي الفريق وتصحيح الأخطاء.

وأعلن كارتيرون قائمة الزمالك وجاءت تتضمن كلا من:-

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل 

خط الدفاع : حازم إمام –  حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي  – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.
ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة محتلا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد تونجيث في المركز الاخير برصيد ٤ نقاط.

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