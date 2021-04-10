Advertisements

محافظ بورسعيد: عقوبات رادعة تصل للغلق في حال عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية

السبت 10/أبريل/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements

اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الأحياء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور لجان وإدارة التفتيش والمتابعة بمحافظة بورسعيد.


وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وإدارة التفتيش والمتابعة باتخاذ إجراءات رادعة تصل للغلق فى حال الإخلال بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمقاهى والكافتيريات، كما وجه رؤساء الأحياء بإزالة الأسواق العشوائية لمنع مظاهر التجمعات والتكدس بطريقة عشوائية ومنع انتشار العدوى.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المقاهى والكافتيريات بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التى تشهد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ونظرا لاستقبال شهر رمضان المبارك والذى يتطلب مزيد من الإجراءات الاحترازية واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للحد من التجمعات والتكدس فى الأسواق.



ويهيب محافظ بورسعيد بالمواطنين ضرورة الوعى بالمرحلة الراهنة والتى تشهد الموجة الثالثة من الفيروس المستجد، وضرورة التزام المواطن بكافة الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والاذدحام خلال الأيام المقبلة والحرص على سلامة الجميع، وارتداء الكمامات ومنع الاختلاط
و اتخاذ كافة إجراءات السلامة
والأمان فى المؤسسات والأسواق ودور العبادة حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

أخبار تهمك

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. السيسي يثمن المستويات المتميزة للعلاقات بين مصر وتونس

منذ ساعة و 22 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ حوالي 5 ساعات

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصل للهبوط.. عقوبات نارية في انتظار الزمالك بسبب نجمه السابق

منذ 41 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

12:30 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج