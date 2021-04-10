محافظ بورسعيد: عقوبات رادعة تصل للغلق في حال عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية



اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الأحياء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور لجان وإدارة التفتيش والمتابعة بمحافظة بورسعيد.





وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وإدارة التفتيش والمتابعة باتخاذ إجراءات رادعة تصل للغلق فى حال الإخلال بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمقاهى والكافتيريات، كما وجه رؤساء الأحياء بإزالة الأسواق العشوائية لمنع مظاهر التجمعات والتكدس بطريقة عشوائية ومنع انتشار العدوى.



وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المقاهى والكافتيريات بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التى تشهد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ونظرا لاستقبال شهر رمضان المبارك والذى يتطلب مزيد من الإجراءات الاحترازية واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للحد من التجمعات والتكدس فى الأسواق.







ويهيب محافظ بورسعيد بالمواطنين ضرورة الوعى بالمرحلة الراهنة والتى تشهد الموجة الثالثة من الفيروس المستجد، وضرورة التزام المواطن بكافة الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والاذدحام خلال الأيام المقبلة والحرص على سلامة الجميع، وارتداء الكمامات ومنع الاختلاط

و اتخاذ كافة إجراءات السلامة

والأمان فى المؤسسات والأسواق ودور العبادة حتى تمر هذه المرحلة بسلام.