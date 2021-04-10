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الخارجية الإماراتية تؤكد على أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

السبت 10/أبريل/2021 - 02:12 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم السبت، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا على أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال قيادتها المرحلة الانتقالية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وتسلمها مهام عملها رسميًا.

 

ودعا "العسومي" في كلمته أمام الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الأشقاء في ليبيا إلى البناء على هذا الإنجاز التاريخي، والعمل سويًا لإتمام باقي الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد نهاية العام الجاري 2021م.

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ليبيا حكومة الوحدة الوطنية الخارجية الإماراتية الامارات

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