Advertisements

الرئيس التونسي: لن نقبل أبدا المساس بالأمن المائي لمصر (فيديو)

السبت 10/أبريل/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هناك تقارب وتطابق في ضرورة حل بعض المشكلات بالنسبة لقضية التوزيع العادل للمياه، مشددًا على أننا نبحث عن حلول عادلة للمياه، معقبًا: "الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا".

وأشار "سعيد"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أننا قرأنا التاريخ جيدًا ونستشرف المستقبل، ولن نقبل أبدًا بأن يتم المساس بالأمن المائي لمصر.

وأكد الرئيس التونسي، أن الرئيس السيسي تحدث عن حلول عادلة لأزمة سد النهضة، مشددًا على أن الحلول لن تكون على حساب مصر وأمتنا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الأمن المائي ازمه سد النهضه

أخبار تهمك

تصل للهبوط.. عقوبات نارية في انتظار الزمالك بسبب نجمه السابق

منذ 43 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 15 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يثمن المستويات المتميزة للعلاقات بين مصر وتونس

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 8 ساعات

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"توحيد الأمن القومي والتحديات التي تواجها مصر".. أبرز رسائل السيسي لوسائل الإعلام الأجنبية

القادة العرب في القمة الطارئة: أمن دول الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

القادة العرب يتحدثون بقوة من "قمة مكة" عن القدس.. ويؤكدون: لا حديث عن السلم بغير حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منتدى شباب العالم.. السيسي يكشف الحقائق ويوجه رسائل مهمة

حزب المصريين: رسائل السيسي لإثيوبيا وتركيا من قاعدة عسكرية تؤكد جاهزية مصر

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

12:30 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج