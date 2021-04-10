الرئيس التونسي: لن نقبل أبدا المساس بالأمن المائي لمصر (فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هناك تقارب وتطابق في ضرورة حل بعض المشكلات بالنسبة لقضية التوزيع العادل للمياه، مشددًا على أننا نبحث عن حلول عادلة للمياه، معقبًا: "الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا".





وأشار "سعيد"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أننا قرأنا التاريخ جيدًا ونستشرف المستقبل، ولن نقبل أبدًا بأن يتم المساس بالأمن المائي لمصر.



