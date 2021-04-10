مراد مراد يطرح كليب "قرارات"على اليوتيوب



"قرارات" كلمات ولحن وغناء الرابر يوسف مندور الشهير بـ ماندو، وهي تنتمي الى نوعية الراب، والكليب مونتاج سليمان ، المشرف على الجرافيك تامر مراد، تصوير يوسف سماحة، ومن إخراج مراد مراد.



وتقول كلمات الاغنية: قرارات بين المجرات.. عالسفينة وعمال اصطاد.. حياة كلها لف ودوران.. حاسس ان دماغي فيها اعصار.. كلو فاكر انو كدا اختار.. مفيش حرية كلو بالإجبار.. شايف المستقبل بالمنظار.. الحقيقي ورا الكواليس.. الكدب كلو فالمطلق بس باين انو في السليم.. اللوم علي وشهم بس الكل عامل برئ.. لو جية يوم في تفتيش .. مش هيطلعو من الكمين.



وقد صرح المخرج مراد مراد: أن تصوير الاغنية استغرق يوم وليلة في احدى البلاتوهات بمنطقة الهرم وقد روعي في اختيار الديكور مع المهندس عصام منسوب ان يكون مائل الى السواد والكآبة ليعكس الحالة التي يظهرها الرابر «ماندو» من خلال كلمات اغنيته فقد جسد شخصية الموظف المقهور الذي يتهم بالفساد والاختلاس كما تدور الاحداث الاصلية للمسلسل والذي تم انتاج الكليب للتسويق له وتعرض الاغنية في تتر نهاية المسلسل.



وأضاف مراد: اتوجه بالشكر الى كل فريق العمل وعلى رأسهم الرابر ماندو فقد وافق على أداء مشهد نهاية الكليب وسط النار ورغم التدابير الوقائية إلا أن النار اشتعلت في اكمام وظهر جاكيت البدلة التي كان يرتديها ولم نكتشف ذلك سوى بعد انتهاء المشهد وركوع ماندو متأثرا بسخونة النار على ظهره.



الجدير بالذكر أن "تفتيش" يعد أول مسلسل (3D) في مصر تدور احداثه حول مفتشة احدى شركات التأمين العالمية التي تأتي الى فرع الشركة بالقاهرة لتكشف عن فساد بعض العاملين بالفرع طوال حلقات المسلسل، وهو من بطولة: هبة الأباصيري، آسر البدراوي، محسن صبري، ايمان الرفاعي، مينا رفيله، حسن عبد الله، مهرة مدحت، ابراهيم طلبه، ايمن صلاح، جهاد عصام، انتاج مشترك بين: شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي، وشركة ماي برودكشن للمنتجين محمد مراد وخالد الزيات.



طرح المخرج الشاب مراد مراد أحدث أعماله الإخراجية بعنوان قرارات وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "تفتيش" الذي ينافس في موسم رمضان 2021 .