Advertisements

مراد مراد يطرح كليب "قرارات"على اليوتيوب

السبت 10/أبريل/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

طرح المخرج الشاب مراد مراد أحدث أعماله الإخراجية بعنوان قرارات وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "تفتيش" الذي ينافس في موسم رمضان 2021 .

"قرارات" كلمات ولحن وغناء الرابر يوسف مندور الشهير بـ ماندو، وهي تنتمي الى نوعية الراب، والكليب مونتاج سليمان ، المشرف على الجرافيك تامر مراد، تصوير يوسف سماحة، ومن إخراج مراد مراد.

وتقول كلمات الاغنية: قرارات بين المجرات.. عالسفينة وعمال اصطاد.. حياة كلها لف ودوران.. حاسس ان دماغي فيها اعصار.. كلو فاكر انو كدا اختار.. مفيش حرية كلو بالإجبار.. شايف المستقبل بالمنظار.. الحقيقي ورا الكواليس.. الكدب كلو فالمطلق بس باين انو في السليم.. اللوم علي وشهم بس الكل عامل برئ.. لو جية يوم في تفتيش .. مش هيطلعو من الكمين.

وقد صرح المخرج مراد مراد: أن تصوير الاغنية استغرق يوم وليلة في احدى البلاتوهات بمنطقة الهرم وقد روعي في اختيار الديكور مع المهندس عصام منسوب ان يكون مائل الى السواد والكآبة ليعكس الحالة التي يظهرها الرابر «ماندو» من خلال كلمات اغنيته فقد جسد شخصية الموظف المقهور الذي يتهم بالفساد والاختلاس كما تدور الاحداث الاصلية للمسلسل والذي تم انتاج الكليب للتسويق له وتعرض الاغنية في تتر نهاية المسلسل.

وأضاف مراد: اتوجه بالشكر الى كل فريق العمل وعلى رأسهم الرابر ماندو فقد وافق على أداء مشهد نهاية الكليب وسط النار ورغم التدابير الوقائية إلا أن النار اشتعلت في اكمام وظهر جاكيت البدلة التي كان يرتديها ولم نكتشف ذلك سوى بعد انتهاء المشهد وركوع ماندو متأثرا بسخونة النار على ظهره.

الجدير بالذكر أن "تفتيش" يعد أول مسلسل (3D) في مصر تدور احداثه حول مفتشة احدى شركات التأمين العالمية التي تأتي الى فرع الشركة بالقاهرة لتكشف عن فساد بعض العاملين بالفرع طوال حلقات المسلسل، وهو من بطولة: هبة الأباصيري، آسر البدراوي، محسن صبري، ايمان الرفاعي، مينا رفيله، حسن عبد الله، مهرة مدحت، ابراهيم طلبه، ايمن صلاح، جهاد عصام، انتاج مشترك بين: شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي، وشركة ماي برودكشن للمنتجين محمد مراد وخالد الزيات.

أخبار تهمك

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يثمن المستويات المتميزة للعلاقات بين مصر وتونس

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ يوم

تصل للهبوط.. عقوبات نارية في انتظار الزمالك بسبب نجمه السابق

منذ 42 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 8 ساعات

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 14 ساعة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

12:30 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج