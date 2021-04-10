الرئيس التونسي يزور عددا من المناطق الأثرية بالقاهرة.. ويستمع للشرح التاريخي

زار الرئيس التونسي قيس سعيد، عددا من الأماكن الأثرية المتميزة في القاهرة منها مجمع الأديان في منطقة مصر القديمة والتي تضم عدد من الآثار الإسلامية والقبطية المتميزة إضافة لمعبد بن عزرا اليهودي.





واستمع الرئيس التونسي لشرح أثري وتاريخي عن المنطقة ألقاه عليه الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية في جامعة القاهرة.





وأشاد الرئيس التونسي بما تملكه مصر من تونع وثراء أثري وتراثي وتاريخي، حيث إنها لم تحصل على لقب أم الدنيا من فراغ فهي حاضرة العالم والشرق الأوسط بالأخص.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل الرئيس التونسي بعد ظهر الجمعة في مطار القاهرة، والذي يحل ضيفًا على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.



