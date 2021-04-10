خاص.. ساموزين يفاجئ جمهوره بعودته إلى التمثيل مرة أخرى





كشف المطرب ساموزين عن مفاجأة كبيرة لكل جمهوره ومحبيه، بخصوص عودته إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب طويل.









وقال ساموزين فى تصريح خاص ل"الفجر الفني"، إنه كان مشغول بالتقرب إلى الناس عن طريق الأغاني، ولكن هو حالياً يحضر لعمل درامي جديد، سيكون مفاجأة لكل جمهوره ومحبيه، مشيراً إلى أنه سوف يتابع مسلسل "الاختيار 2"، هذا الموسم.









كما أوضح أنه يستعد حاليا على أكثر من أغنية جديدة فى إطار الفرحة والبهجة بمناسبة عيد الفطر، وأول أغنية ستكون بعنوان "كيد الحب"، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور.



