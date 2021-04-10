Advertisements

خاص.. ساموزين يفاجئ جمهوره بعودته إلى التمثيل مرة أخرى

السبت 10/أبريل/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

كشف المطرب ساموزين عن مفاجأة كبيرة لكل جمهوره ومحبيه، بخصوص عودته إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب طويل.


وقال ساموزين فى تصريح خاص ل"الفجر الفني"، إنه كان مشغول بالتقرب إلى الناس عن طريق الأغاني، ولكن هو حالياً يحضر لعمل درامي جديد، سيكون مفاجأة لكل جمهوره ومحبيه، مشيراً إلى أنه سوف يتابع مسلسل "الاختيار 2"، هذا الموسم.


كما أوضح أنه يستعد حاليا على أكثر من أغنية جديدة فى إطار الفرحة والبهجة بمناسبة عيد الفطر، وأول أغنية ستكون بعنوان "كيد الحب"، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور.

كانت آخر أعمال سامو زين الغنائية فيديو كليب أغنية "عصفور فرحان يصوصو" وهي من كلماته بالتعاون مع معتز أمين، وأسامة عبد الهادي، وألحان معتز أمين، وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبدالهادي، وفكرة وإخراج سامو زين.


أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 15 ساعة

تصل للهبوط.. عقوبات نارية في انتظار الزمالك بسبب نجمه السابق

منذ 43 دقيقة

عاجل.. السيسي يثمن المستويات المتميزة للعلاقات بين مصر وتونس

منذ ساعة و 24 دقيقة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ يوم

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

12:30 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج