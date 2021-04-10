أحمد أبو هشيمة يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا





وأضاف قائلاً:" أنا الآن في تحسن أفضل ، رجاء كونوا حريصين لأقصى درجة، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر".



وكان رجل الاعمال المصري أحمد ابو هشيمه قد تزوج من الفنانه ياسمين صبري العام الماضي، كما أنها شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " فرصه تانيه " ، بطوله ياسمين صبري ، احمد مجدي ، هبه مجدي ، إدوارد ، ساره الشامي ، احمد الشامي ، محمد دياب ، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.

حرص رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على طمأنة محبيه على حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمه صورة له، وعلق عليها قائلاً:" الحمدلله علي لطفه بي ، أصيبت بفيروس كورونا في الفتره الاخيره وكانت اعراضه شديدة جدًا".