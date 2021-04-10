أسماء مصطفى يوميًا فى رمضان على نغم إف إم



البرنامج يعرض بعد الفطار يومياً الساعة الثامنة وتدور فكرته حول الأصوات التى ارتبطنا بها فى شهر رمضان المبارك مثل صوت الشيخ محمد رفعت والنقشبندى ومقرأى جامع الفتاح العليم والمسحراتى وغير ذلك من الأصوات التى تذكرنا بالشهر الفضيل .



وفى كل حلقة تعرض "مصطفى" تفاصيل كل صوت وسبب ارتبطنا بها فى رمضان دون باقى الشهور ، وتكتب البرنامج هايدي إبراهيم



والمعروف أن برنامج في "بيتها" خارج رمضان، يذاع كل إثنين وأربعاء من الساعة 12 ظهراً، يناقش العديد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالأسرة والبيت المصري.

أنهت الإعلامية "أسماء مصطفى" تسجيل حلقات النسخة الرمضانية من برنامجها "فى بيتها" الذى يحمل عنوان "بيتنا فى رمضان " ويذاع على نغم fm.