ميانمار تعلن مقتل 10 شرطيين على الأقل بهجوم شرق البلاد

أعلنت السلطات في ميانمار، اليوم السبت، عن مقتل عشرة شرطيين على الأقل، جراء هجوم في شرق البلاد شنه تحالف من جماعات عرقية مناهضة لطريقة تعامل السلطات العسكرية الجديدة مع الاحتجاجات المعارضة للانقلاب.

وهاجم مسلحون منتمون إلى التحالف الذي يضم جماعات "جيش أركان" و"الجيش الوطني لتحرير تانغ" و"جيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي"، في ساعات مبكرة من اليوم السبت مركزا للشرطة في قرية نونغمون بولاية شان.

وأسفر الهجوم، عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في صفوف الشرطة، وفقًا لموقع Shan News.

فيما تحدث موقع Shwe Phee Myay عن 14 قتيلا.

وجاء ذلك على خلفية التوترات المتصاعدة في ميانمار، حيث لقي أكثر من 600 شخص مصرعهم خلال تفريق أجهزة الأمن المظاهرات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير.