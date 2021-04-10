رئيس تونس يدعو السيسي لزيارة بلاده.. ويؤكد: لا مجال لتقسيم ليبيا (فيديو)

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حسن الضيافة وكرم الاستقبال بأرض الكنانة مصر، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا عن جملة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وجملة من القضايا الدولية.





وأضاف "سعيد"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أننا تحدثنا عن كثير من المخاطر التي يجب التصدي إليها، فهذه المخاطر تستهدف الدول والمجتمعات، ولابد من أن يكون الوعي واضحًا من أن هذه المخاطر كبيرة، والجهود التي يجب بذلها من أجل الحفاظ على مؤسسات الدول وعلى مرافقها العمومية، وعلى تماسك المجتمعات تشارك فيها العديد من القوى الوطنية التي تستوعب فكرة الحفاظ على المجتمعات، كما تحدثنا عن ضرورة استنباط طرق جديدة للتكاتف نرتقي بواسطتها إلى ما نصبو إليه من أحلام.





وأكد الرئيس التونسي، أن المباحثات مع الرئيس السيسي، تطرقت للقضية الليبية، متمنيًا أن تسير ليبيا في المجال الصحيح، منوهًا بأنه تم الاتفاق على أنه لا مجال لتقسيم ليبيا، فالتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى، مشددًا على أن التقارب بين مصر وتونس حول بعض القضايا الجوهرية ليس بجديد، معربًا عن تطلعه لمستقبل قادم بفكر جديد، وبوسائل جديدة؛ لأننا نسعى لتحقيق أحلام شعبنا في مصر وتونس وقهر كافة العقبات والصعاب التي تواجهنا.



