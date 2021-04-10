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موعد مباراة الأهلي والنصر المقبلة في كأس مصر

السبت 10/أبريل/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والنصر

ويبدأ الأهلي استعداداته اليوم السبت لمباراة النصر المقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الأهلي والنصر المشاركة الأولى لمحمود عبدالمنعم كهربا، بعد انتهاء مدة عقوبته.

جدير بالذكر، إن إدارة إدارة الأهلي كانت قد قررت معاقبة كهربا بالحرمان من المشاركة من المباريات لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه لعدم الالتزام.

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