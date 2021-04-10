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نسرين طافش تكشف عن شخصيتها في مسلسل المداح

السبت 10/أبريل/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، خلال خاصية ستوري.



وكانت نسرين طافش في الصورة من كواليس مسلسل "المداح" الذي سيعرض في رمضان 2021، وكانت ترتدي عبائة بها لونتا بيج وبها الكثير من النقشات، علقت على الصورة قائلة :" بنت الحاج غالب ..المداح قريباً في رمضان ".


تشارك نسرين طافش في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل"المداح"، وهو بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.


كما أعلنت الفنانة نسرين طافش عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل اذاعي يحمل عنوان "نادي اند رويد"، عبر صفحتها الرسمية بجميع وسائل التواصل الإجتماعي.



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