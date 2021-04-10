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أخطبوط الدوري المصري يكشف موقفه من الانتقال للأهلي

السبت 10/أبريل/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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أعلن محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، إنه لا يوجد عرضًا رسميًا من النادي الأهلي، للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث محمد بسام لـ "الفجر الرياضي"، قائلًا: لن انتقل للأهلي إلا بموافقة مجلس إدارة نادي طلائع الجيش، إذا جاء عرض رسمي من الأهلي.

وأشار: حتي هذه اللحظة لا يوجد عرض من الأهلي لضمي، أنا أركز مع الجيش خلال الفترة الحالية، من أجل التواجد في مركز جيد في جدول ترتيب الدوري المصري.

وأوضح: أقدم أقصي ما لدي مع فريقي، من أجل التواجد بشكل مستمر في قائمة منتخب مصر، ونريد تقديم مستويات جيدة في الفترة المقبلة.

وأختتم: في المباراة الأخيرة أمام الجونة قدمنا مستوي مميز للغاية، حيث نمتلك مجموعة لاعبين كبار في الفريق، ولولا الإصابة بفيروس كورونا لعدد من اللاعبين في مطلع الموسم، لكان الفريق في مركز جيد.

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