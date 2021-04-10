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سفراء بنما وبيرو وإسبانيا يشيدون بموكب المومياوات الملكية على النيل الدولية

السبت 10/أبريل/2021 - 02:41 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ميسون أبو الحسن
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أجرت الإعلامية تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، لقاءات حصرية مع عدد من السفراء الأجانب لبرنامج "حصريًا مع تغريد حسين"، من بينهم سفراء بيرو وأسبانيا وبنما؛ حيث أشادوا بالتنظيم الرائع لهذا الحدث الاستثنائي، وكيف نجحت مصر في جذب أنظار العالم بعظمة تاريخها وحضارتها.

وقال السفراء إن الحدث سيشكل نقله نوعية في جذب السياحة والزائرين من بلادهم في الفترة المقبلة، وكان من أجمل الاحتفالات العالمية، التي تصدرت المشهد، ونُقلت عبر تليفزيونات العالم.

برنامج "حصريًا" مع الإعلامية تغريد حسين ، يُذاع الإثنين المقبل في العاشره مساءً على قناة النيل الدولية، ورئيس التحرير غادة سيف، ومن إخراج أشرف شلتوت.

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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والآثار موكب المومياوات الملكية انظار العالم المومياوات الملكية الفجر

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