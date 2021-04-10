سفراء بنما وبيرو وإسبانيا يشيدون بموكب المومياوات الملكية على النيل الدولية

أجرت الإعلامية تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، لقاءات حصرية مع عدد من السفراء الأجانب لبرنامج "حصريًا مع تغريد حسين"، من بينهم سفراء بيرو وأسبانيا وبنما؛ حيث أشادوا بالتنظيم الرائع لهذا الحدث الاستثنائي، وكيف نجحت مصر في جذب أنظار العالم بعظمة تاريخها وحضارتها.





وقال السفراء إن الحدث سيشكل نقله نوعية في جذب السياحة والزائرين من بلادهم في الفترة المقبلة، وكان من أجمل الاحتفالات العالمية، التي تصدرت المشهد، ونُقلت عبر تليفزيونات العالم.



