الأهلي يكشف سبب عدم مشاركة ناصر ماهر في المران الجماعي

اكتفى ناصر ماهر، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتأهيل، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة اليوم السبت.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة إن ناصر ماهر، يعاني من نزلة برد تسببت في عدم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف أن «ماهر» يخوض تدريبات تأهيلية خفيفة في «الجيم» قبل استكمال التدريبات البدنية بالجري حول الملعب بعدما تواجد اليوم، وخضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني أمس، بهدف مقابل لاشيء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النصر يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دور الـ32 من مواجهات كأس مصر.