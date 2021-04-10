Advertisements

الأهلي يكشف سبب عدم مشاركة ناصر ماهر في المران الجماعي

السبت 10/أبريل/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

اكتفى ناصر ماهر، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  بالتأهيل، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة اليوم السبت.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة إن ناصر ماهر، يعاني من نزلة برد تسببت في عدم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف أن «ماهر» يخوض تدريبات تأهيلية خفيفة في «الجيم» قبل استكمال التدريبات البدنية بالجري حول الملعب بعدما تواجد اليوم، وخضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني أمس، بهدف مقابل لاشيء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النصر يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دور الـ32 من مواجهات كأس مصر.

أخبار تهمك

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 8 ساعات

تصل للهبوط.. عقوبات نارية في انتظار الزمالك بسبب نجمه السابق

منذ ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

منذ أقل من نصف ساعة

بأوامر موسيماني.. الأهلي يفاضل بين صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يثمن المستويات المتميزة للعلاقات بين مصر وتونس

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

09:40 ص

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج