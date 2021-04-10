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موسيماني يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

السبت 10/أبريل/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم السبت مع اللاعبين على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة فريق النصر المقبلة، في بطولة كأس مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية، بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي أمس على سيمبا التنزاني بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي وwe السلام.

وكأن الأهلي قد حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة من الجولة الماضية، عن المجموعة الأولى رفقه سيمبا التنزاني، بعدما احتل فيها المركز الثاني خلف بطل تنزانيا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق النصر الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.

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