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أخر تطورات إصابة بواليا في الأهلي

السبت 10/أبريل/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تغيب والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات الفريق الجماعية ظهر اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن والتر بواليا مهاجم الفريق يخضع حاليا لبعض الفحوصات الطبية؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد شكواه من آلام المعدة.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف أمس في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، طالبهم فيها بغلق صفحة مباراة سيمبا التنزاني، ودوري أبطال

إفريقيا؛ من أجل التركيز في الموجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لخوض عدة مواجهات مهمة، في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر

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