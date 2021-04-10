أخر تطورات إصابة بواليا في الأهلي
تغيب
والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات الفريق الجماعية ظهر اليوم السبت
علي ملعب التتش بالجزيرة.
من
جانبه قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن والتر بواليا مهاجم الفريق
يخضع حاليا لبعض الفحوصات الطبية؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد شكواه من
آلام المعدة.
واستأنف
الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة
سلبية من التدريبات بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف أمس في ختام منافسات
دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وحرص
بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق
مران الأهلي، طالبهم فيها بغلق صفحة مباراة سيمبا التنزاني، ودوري أبطال
إفريقيا؛
من أجل التركيز في الموجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر في بطولة
كأس مصر.
ويستعد
الأهلي لخوض عدة مواجهات مهمة، في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة النصر يوم
الأربعاء المقبل في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر