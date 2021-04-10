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كومان يحشد أسلحته.. تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

السبت 10/أبريل/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواجه نادي ريال مدريد نظيره فريق برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره برشلونة، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: كليمو لونجليه، مينجويزا، جوردي ألبا، سيرجينو ديست.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري جونزاليس، سيرجيو بوسكيتس.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي.

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