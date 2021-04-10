العراق: يجب العمل لبناء آليات الحوار مع مختلف الدول التي تؤثر على الوضع بسوريا

قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، إنه يجب العمل لبناء آليات الحوار مع مختلف الدول التي تؤثر على الوضع في سوريا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارات الروسية استهدفت مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي في حلب وحماة والرقة وباديتي ديرالزور وحمص، حيث تناوب سرب من المقاتلات الروسية على عمليات القصف المكثفة.

وأعلن المرصد السوري، ارتفاع حصيلة قتلى عناصر التنظيم في القصف العنيف إلى 21، قتلوا جميعًا في الضربات الجوية، يأتي ذلك في إطار الاستنزاف الكبير للروس من قبل تنظيم داعش الإرهابي، حيث يضطر الروس إلى شن عشرات الغارات وأحياناً مئات لتقتل بعضاً من عناصر التنظيم المنتشرين على مساحات شاسعة من البادية السورية.