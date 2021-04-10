روان تتخطّى ال 12 مليون على "كان يا ما كان" وتحتفل في لبنان مع Music Is My Life

تحت شعار "أحببن نفسكنّ أوّلاً " وبعد أن أطلقت روان بن حسين أغنيتها الأولى "كان يا ما كان" حصريّاً وفقط عبر قناتها الرسميّة على يوتيوب، وذلك في نهار المرأة العالمي في 8 آذار 2021.



إنّ الفيديو كليب الذي كانت قد صوّرته في لبنان دعماً للمواهب اللبنانية وخاصّة بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، يتخطّى اليوم عتبة ال 12 مليون مشاهدة بعد شهر واحد من إطلاقه. وكانت قد وجّهت روان رسالة مهمّة إلى كل نساء العالم قالت فيها عبر الفيديو: "في يوم المرأة العالمي، أهدي لكل نساء العالم أغنيتي الأولى، تذكّرن دوماً، لستنّ وحدكنّ!...وأحببن نفسكنّ أوّلاً."



راهنت شركة Music Is My Life و روان على فكرة ونجاح أغنيتها الأولى وقد كسبا الرهان. فنذكر أنّ الفيديو احتلّ المراتب الأولى على قوائم الأكثر تداولاً على يوتيوب في كافّة الدول العربية. واحتفلت كل من الشركة وروان بهذا الإنجاز في بيروت مع أخذ جميع الاحتياطات ضد كورونا، وشكرت فيه روان جمهورها عبر هذا الفيديو: https://youtu.be/sXzeSLQ1Vic



"كان يا ما كان" أغنية باللهجة المصريّة من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر اسماعيل. أمّا الكليب فهو من إخراج ريشا سركيس الذي حرص على تجسيد فكرة الأغنية بطريقة فنيّة وواقعيّة قد وصلت إلى قلوب كل النساء. كما نذكر أنّ الكليب يتصدّر حتى الآن المرتبة الأولى على كافّة قنوات اليوتيوب مع شركة وتري حيث يبلغ عددهم ال 300 قناة تقريباً، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.



