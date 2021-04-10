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عاجل.. الأهلي يعلن غياب محمد هاني عن مباراة النصر بسبب الإصابة

السبت 10/أبريل/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق بشد في العضلة الضامة، ولن يلحق بمباراة النصر في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن موعد إعلان جاهزية محمد هاني وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق لم يتحدد بعد، وسيكون وفقا لتحسن حالة اللاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له. 

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني أمس بهدف نظيف أحرزه محمد شريف، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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