الطرق والموعد.. 6 معلومات عن استطلاع هلال رمضان



خلال الساعات المقبلة، تبدأ عمليات استطلاع هلال رمضان المبارك، ذلك الشهر الشهر الذي ينتظره المسلمين لما فيه من فضائل يرغبون في استغلالها بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.





ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لوزارة الأوقاف فإن أول أيام الشهر الكريم 13 إبريل المقبل، ويستقبله المصريين وسط إجراءات وقائية مشددة خشية من كورونا.





يذكر أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" منذ نهاية عام 2019.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن استطلاع هلال رمضان المبارك:



- غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء المقبل 13 أبريل الجارى، ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين المقبل .



- شوقي علام مفتي الجمهورية، قال إن رؤية هلال شهر رمضان خاضعة للعلم اليقيني الذي يقول به علماء الفلك والحساب ويتم الاعتماد على ذلك اعتمادا كبيرا.



- هناك 6 لجان شرعية على مستوى الجمهورية لرؤية الأهلة وسط اقتراحات بإقامة المزيد من اللجان الشرعية من خلال تحديد زاوية الرؤية لهلال الأشهر الهجرية.



- استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية، سيكون مساء يوم الأحد 29 من شهر شعبان 1442هجرية، والموافق يوم 11 إبريل 2021.



- سيتم اعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان الكريم فى احتفالية كبرى على التلفزيون المصرية وأيضًا فى بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على موقع "فيس بوك"، وذلك عقب صلاة المغرب ذلك اليوم.



- يحضر الاحتفالية عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

