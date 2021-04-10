ارتفاع الإصابات.. تطورات الموجة الثالثة لكورونا في مصر

تشهد الدولة المصرية، اشتداد الموجة الثالثة من فيروس كورونا بارتفاع حالات الإصابة، لذا تجدد وزارة الصحة، تحذيراتها بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء اللعين.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أوضاع الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد في مصر.





اشتداد الموجة الثالثة من كورونا

اشتدت الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد في مصر مما تسبب في ارتفاع حالات الإصابة، حسب محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، مؤكدًا أنه لا يوجد فرق جوهري في أعراض الإصابة بكورونا.





ارتفاع الإصابات والوفيات

ويقول الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إنه بعد شهر من ظهور الموجة الثالثة في الدول الأوروبية وأمريكا قيل إنها ستبدأ في مصر بعدها بشهر، وهذا ما حدث بالفعل، إذ دخلنا الموجة الثالثة وبدأ ارتفاع حالات الإصابة والوفيات، وهذا مؤشر خطير للغاية.





وأكد شاهين، أن منحنى الإصابات في الموجات السابقة كانت إلى حد ما بسيطة، ثم بدأ في الارتفاع ثم انخفض، لكن هذه المرة بدأ بمنحنى مرتفع بشكل حاد ولا أحد يتوقع ما سيحدث بعد ذلك، ومنظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر من خطورة ما يحدث من انتشار للفيروس.





ودعا شاهين إلى الالتزام بالضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية التي تمثل خط الدفاع الأول، مؤكدًا أن ارتداء أكثر من قناع سيكون أفضل.





وشددت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على عدم التهاون مع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، كما فعلت مع بداية الأزمة في مصر.





وتوسعت وزارة الصحة، في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث استهلت بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس اللعين، من الأطقم الطبية، ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





ووجهت برفع كل الاستعدادات في المستشفيات وضخ مزيد من "تنكات الأكسجين" والأدوية وتدريب القوى البشرية.



