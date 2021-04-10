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"عيلة الفقرى" تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

السبت 10/أبريل/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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استضاف البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، مجموعة من الأطفال الأيتام من أبناء جمعية المتحابين فى الله، لمشاهدة العرض المسرحى" عيلة الفقرى" على المسرح العائم الكبير بالمنيل .

حيث استقبل الفنان أيمن عزب مدير المسرح الكوميدى، رئيسة الجمعية سفيرة السلام الاجتماعى والنوايا الحسنة ناهد الدفراوى، ومجموعة الأطفال الأيتام من أبناء الجمعية، كما كان فى استقبالهم أيضا أبطال العرض الفنان محمد الصاوى والفنانة فاطمة الكاشف، وحرصوا جميعا على إدخال البهجة فى نفوس الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم .

يذكر أن بطولة العرض للفنانين " محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب"، تأليف أحمد الملواني، ديكور محمد هاشم، موسيقى وألحان أحمد الناصر، وأغنية النهاية من كلمات الشاعر بلال إمام، ومن إخراج محمد متولي .
عيلة الفقرى تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

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