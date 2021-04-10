تعليم 14 طفلاً يتيمًا مبادىء الفن التشكيلي فى جاليرى الهالة





أنهى جاليرى الهالة للفن التشكيلي، بمدينة نصر، اليوم السبت، دورته الأولى لتعليم عدد 14 طفلا يتيما مبادىء الفن التشكيلي، والتى استمرت منذ احتفال مصر بيوم اليتيم.



شهدت الأيام الماضية مشاركة الأطفال فى دورة أكاديمية جاليرى الهالة المتخصصة فى تعليم الرسم والموسيقي وفن صياغة الحلي والمجوهرات والديكوباج، وتخللتها زيارة السفير الإماراتي وافتتاح معرض للفن التشكيلي يضم أعمالا لعدد من الفنانين الكبار وتختتم فعالياته نهاية الشهر الجاري.



الأعمال المشاركة للفنانين أحمد نوار وأحمد رجب صقر وأسامة عمران وأسماء الدسوقي وأسماء خوري وداليا ناجح و تقى عمرو ومحمد عادل ويوسف مكاوي ومها حسن ومحمد مكاوي وهالة عبدالقادر وعاطف أحمد وعاطف الشافعي ومصطفي رميح وإيهاب لطفي وعصام كمال ومحمد التهامي وجلال الحسيني ومحمد عبد الهادي ومصطفي الفقي وحسن عبد الفتاح وفخري العزازي وممدوح القصيفي وفارس أحمد وعبادة الزهيري.



وقالت الفنانة هالة عبد القادر مدير الجاليرى إنها تستعد لإطلاق صالون ثقافي فني يستضيف عددا من الفعاليات بالمشاركة مع عدد من الجهات الثقافية والفنية والأهلية، مشيرة إلى أن جاليري الهالة سيتيح الفرصة للتفاعل مع محبي الفن التشكيلي فى مناطق شرق العاصمة التى تفتقر كثيرا إلى وجود بيوت للفنون التشكيلية.



وأضافت هالة أنها تبحث خلال المرحلة المقبلة توقيع عدة اتفاقيات مع جهات متعددة، لتفعيل دور الأكاديمية فى خدمة المجتمع والنشء، لافتة إلى تركيزها الكبير على فئات عمرية تحتاج للدعم فى مجال الفن التشكيلي.