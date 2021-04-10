Advertisements

تعليم 14 طفلاً يتيمًا مبادىء الفن التشكيلي فى جاليرى الهالة

السبت 10/أبريل/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


أنهى جاليرى الهالة للفن التشكيلي، بمدينة نصر، اليوم السبت، دورته الأولى لتعليم عدد 14 طفلا يتيما مبادىء الفن التشكيلي، والتى استمرت منذ احتفال مصر بيوم اليتيم.

شهدت الأيام الماضية مشاركة الأطفال فى دورة أكاديمية جاليرى الهالة المتخصصة فى تعليم الرسم والموسيقي وفن صياغة الحلي والمجوهرات والديكوباج، وتخللتها زيارة السفير الإماراتي وافتتاح معرض للفن التشكيلي يضم أعمالا لعدد من الفنانين الكبار وتختتم فعالياته نهاية الشهر الجاري.

الأعمال المشاركة للفنانين أحمد نوار وأحمد رجب صقر وأسامة عمران وأسماء الدسوقي وأسماء خوري وداليا ناجح و تقى عمرو ومحمد عادل ويوسف مكاوي ومها حسن ومحمد مكاوي وهالة عبدالقادر وعاطف أحمد وعاطف الشافعي ومصطفي رميح وإيهاب لطفي وعصام كمال ومحمد التهامي وجلال الحسيني ومحمد عبد الهادي ومصطفي الفقي وحسن عبد الفتاح وفخري العزازي وممدوح القصيفي وفارس أحمد وعبادة الزهيري.

وقالت الفنانة هالة عبد القادر مدير الجاليرى إنها تستعد لإطلاق صالون ثقافي فني يستضيف عددا من الفعاليات بالمشاركة مع عدد من الجهات الثقافية والفنية والأهلية، مشيرة إلى أن جاليري الهالة سيتيح الفرصة للتفاعل مع محبي الفن التشكيلي فى مناطق شرق العاصمة التى تفتقر كثيرا إلى وجود بيوت للفنون التشكيلية.

وأضافت هالة أنها تبحث خلال المرحلة المقبلة توقيع عدة اتفاقيات مع جهات متعددة، لتفعيل دور الأكاديمية فى خدمة المجتمع والنشء، لافتة إلى تركيزها الكبير على فئات عمرية تحتاج للدعم فى مجال الفن التشكيلي.
تعليم 14 طفلاً يتيمًا مبادىء الفن التشكيلي فى جاليرى الهالة

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 17 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ يوم

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 16 ساعة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 9 ساعات

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 6 ساعات

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصل للهبوط.. عقوبات نارية في انتظار الزمالك بسبب نجمه السابق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يومين

كومان يحشد أسلحته.. تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

09:40 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

02:36 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج