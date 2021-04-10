"النمنم": الفضل يرجع للنيابة الإدارية في إلحاق السيدات بالقضاء

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق ، إن هيئة النيابة الإدارية هيئة رائدة عندما فتحت الباب أمام السيدات للعمل بداخلها، فلفضل يعود للهيئة في وصولها لمنصة القضاء، مؤكدا علي وجود قيادة سياسية مدركة لهذا الوضع ساعد كثيرا في انفاذ ودخول المرأة لكافة الهيئات والجهات القضائية.





وأضاف النمنم، أن النيابة الإدارية متخصصة في مواكبة الفساد المالي أو الإداري وحماية الموظف الصغير والكبير، وأن الاحتفال بها مهم للغاية لشكرها على جهدها المبذول، كما أنني أعتبر أن هذا الكتاب بداية وأتمنى أن يكون هناك الكثير من الإصدارات لاحقًا.





واستكمل، أن دور الهيئة أساسي ووجودي لحماية البلد وهذا كما أنني لمست عملها حين كنت رئيس الهيئة العامة للكتاب حيث كانت دائما في ظهر المواطن وحماية للموظف الصغير من الكبير، كما أنها واسطة من لا واسطة له.





وبدأ منذ قليل حفل توقيع كتاب «النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب»، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.





وجاء بحضور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل.





وشملت قائمة المدعوين المستشار عمر مروان وزير العدل، ولفيف من كبار رموز الدولة القضائية والثقافية والإعلامية وقياداتها في مختلف المجالات.





وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرارا رقم 2324 لسنة 2021، بشأن حركة التنقلات الداخلية للنيابة الإدارية، بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على القرار.



