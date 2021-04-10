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134.7 مليون إصابة بكورونا حول العالم

السبت 10/أبريل/2021 - 03:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، بأنعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، بلغ 134.7 مليون حالة، وعدد الوفيات 2.92 مليون.

 

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، يقدر معدل التطعيم الأحدث في العالم بنحو 17.1 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

 

وحتى الآن، تم إعطاء 748.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

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