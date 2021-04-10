بطولة ريهام حجاج.. كريم العدل ينفى عودته لإخراج "كل ما نفترق"

نفى المخرج كريم العدل، شائعات عودته لإخراج مسلسل "كل ما نفترق"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، والذي من المقرر في السباق الرمضاني المقبل 2021.

وقال كريم العدل في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إنه لن يعود نهائيًا لاستكمال عمله كمخرج لمسلسل "كل ما نفترق"، وأن المخرج مصطفي أبو سيف هو من تولى مهمة استكمال ذلك العمل بعد اعتذاره عنه، مُتمنيًا التوفيق والنجاح لكل طاقم العمل.

مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، أحمد فهمي، سيد رجب، سيناريو وحوار وائل وياسر عبدالمجيد.