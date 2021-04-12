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تعرف على قاعدة برنيس العسكرية (انفوجراف)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
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تقع قاعدة برنيس العسكرية، على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان.

وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكري وعددًا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

وتضم القاعدة: 

- رصيفاً تجارياً بطول 1200 متر 
- أرصفة متعددة الأغراض بطول 300 متر وأرصفة لتخزين البضائع العامة بطول 400 متر
- أرصفة وساحات تخزين الحاويات بطول 500 متر 
-  مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة 3400 م3 / يوم وشبكة متكاملة من الطرق الرئيسية
 
الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية:

 - حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية
- حماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق.
تعرف على قاعدة برنيس العسكرية (انفوجراف)
تعرف على قاعدة برنيس العسكرية (انفوجراف)

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قاعدة برنيس العسكرية بوابة الفجر الفجر

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