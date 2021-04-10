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كبير مرشدي قناة السويس: وصول الكراكة مميش رسالة للعالم (فيديو)
السبت 10/أبريل/2021 - 03:34 م
رقية جمال
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قال القبطان فريد رشدي، كبير المرشدين بقناة السويس، إن وصول الكراكة "مهاب مميش" التي تعد الأضخم في الشرق الأوسط لمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى بالإسماعيلية، إضافة هامة جدًا وتعد طفرة ضخمة في مجال صناعة الكراكات وتمثل إضافة بالغة لأسطول الكراكات.
وأضاف "رشدي"، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، اليوم السبت، أن الكراكات تعمل على مدار الساعة في خدمة وتعميق القناة واستمرار الحفاظ على الأعماق بالقناة لعبور أكبر السفن، مشددًا على ضرورة تحديث اسطول الكراكات في القناة باستمرار لمواكبة ظروف التكريت والتعميق وأي تطوير بقناة السويس.
وتابع كبير المرشدين بهيئة قناة السويس، أن وصول الكراكة مهاب مميش، رسالة كبيرة للعالم أن قناة السويس مستمرة في تطوير أسطولها وخدماتها للسفن العابرة للقناة، وتستمر في الحفاظ على ريادتها بتطوير وتحديث معداتها وأدوات نجاحها، موضحًا أن الكراكة مهاب مميش تعمل لعمق 35 متر، طولها 147 متر، وعرضها 23 متر، وتعتبر من أكبر وأحدث الكراكات في الشرق الأوسط.
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