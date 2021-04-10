182.3 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية للصين واليابان خلال 2020





استحوذت الصين واليابان على 27.7 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السعودية البالغة 657.55 مليار ريال خلال العام الماضي 2020، وذلك بنحو 182.3 مليار ريال.





وتتكون الصادرات السعودية من صادرات السلع المحلية، سواء نفطية أو غير نفطية، إضافة إلى صادرات السلع الأجنبية المعروفة بإعادة التصدير.





وسجلت صادرات السعودية المتجهة إلى الصين واليابان تراجعا خلال 2020 بنسبة 35 في المائة، حيث تأثرت بشكل أساسي بانخفاض قيمة الصادرات النفطية، التي تأثرت أسعارها بجائحة كوفيد-19، إضافة إلى تأثير حركة التجارة العالمية بالإغلاقات الاقتصادية.





وتراجعت نسبة استحواذ الصين واليابان على الصادرات السعودية من 28.5 في المائة خلال 2019 إلى 27.7 في المائة في 2020.





ومقارنة بآخر خمسة أعوام، فإن نسبة استحواذ الدولتين على صادرات السعودية ارتفع من 22.1 في المائة عام 2016 إلى نحو 27.7 في المائة في 2020.





وتفصيليا، بلغت الصادرات إلى الصين في العام الماضي نحو 119.9 مليار ريال، ما يشكل نحو 18.2 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، في حين كانت تشكل نحو 18.3 في المائة خلال 2019 وبقيمة بلغت حينها 179.6 مليار ريال.





أما اليابان فبلغت الصادرات لها نحو 62.4 مليار ريال في العام الماضي لتشكل نحو 9.5 في المائة من إجمالي الصادرات السعودي، في حين كانت تشكل نحو 10.2 في المائة خلال 2019 وبقيمة بلغت 100.1 مليار ريال.

ويأتي كل من الصين واليابان في مقدمة الدول، التي تصدر لها السعودية منتجاتها، يليهما الهند، التي تستحوذ على نحو 9.3 في المائة.





وشهد 2020 توقيع أحد أكبر العقود الخاصة بتوفير فحوص تشخيصية لفيروس كورونا بين السعودية والصين، وذلك بعقد قيمته 995 مليون ريال لتوفير تسعة ملايين فحص شملت جميع الأجهزة والمستلزمات لذلك، وذلك بخلاف التعميدات، التي تمت لدول أخرى.





وبحسب الأرقام التقديرة الأولية، تراجع إجمالي صادرات السعودية البالغة نحو 657.55 مليار ريال خلال 2020، بنسبة 33 في المائة، مقارنة بنحو 981.3 مليار ريال لعام 2019 وبفارق 323.7 مليار ريال.



