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وكيل "آثار الشيوخ": الدولة لا تألوا جهدًا في دعم العمالة غير المنتظمة

السبت 10/أبريل/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
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قال النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن رصد نحو 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة من جانب الدولة، وفق ما أعلنت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج يؤكد أن الدولة لا تألوا جهدًا في دعم العمالة غير المنتظمة.


واضهاف "الدابي" في تصريحات له اليوم، إن العام الأخير بالخصوص وفي عز أزمة كورونا، وقفت الدولة تمامًا الى جانب العمالة غير المنتظمة عبر "منح" كل ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن المساعدات التى تقدمها مذكرة التفاهم بين وزارتي التضامن والتخطيط تشمل توفير التدريب وفرص عمل لائقة، وتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، وعمل سلاسل قيمة فى المنتجات الحيوانية والغذائية والبيئية، ومنح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وهو ما يوفر آلاف من فرص العمل لهذه الفئات.


وشدد عضو مجلس الشيوخ، أنه جاري إعداد قاعدة بيانات وفق ما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول 11.8 مليون عامل وعاملة غير منتظمة في قطاعات النقل والزراعة والصيد والمخابز والباعة الجائلين وغيرها،مضيفا: إن هذا الاهتمام وهذه البرامج تدخلهم تحت رعاية الدولة بالكامل.

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