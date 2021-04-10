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رئيس "دستورية النواب": النيابة الإدارية فتحت أبوابها على مصرعيها للسيدات

السبت 10/أبريل/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن أول جهة تقابل مشكلة الفساد في الدولة هي النيابة الإدارية، حيث إن الفساد هو أكبر مشكلة، والنيابة الإدارية لها فضل في كشف الفساد والتعامل معه، والتي لا يسبقها أي أحد من الهيئات القضائية فيه لأنه اختصاصها الأصيل.

وأضاف "الهنيدي"، أن النيابة الإدارية لم تفرق بين رجل وامرأة، حيث فتحت الهيئة أبوابها على مصرعيها للسيدات سواء بالتعيين أو كونهن مديرات لبعص النيابات، حيث كن فخرًا للعمل القضائي، مؤكدا أن نجاحهن في الهيئة كان سبب لقبولهم وطلبهم في كافة الهيئات القضائية الأخرى.

وبدأ منذ قليل حفل توقيع كتاب «النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب»، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وشملت قائمة المدعوين المستشار عمر مروان وزير العدل، ولفيف من كبار رموز الدولة القضائية والثقافية والإعلامية وقياداتها في مختلف المجالات.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرارا رقم 2324 لسنة 2021، بشأن حركة التنقلات الداخلية للنيابة الإدارية، بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على القرار. 

ونص القرار في مادته الأولى على نقل عدد من نواب رئيس الهيئة المستشار عصام المنشاوي، إلى عدد من الإدارات وفروعها ومكاتب النيابة بمختلف المحافظات.

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