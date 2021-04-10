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ليدز يصعق مانشستر سيتي في الوقت القاتل

السبت 10/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في فخ الخسارة من ليدز يونايتد بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد الإتحاد لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

سجل ثنائية ليدز سيتوارت دالاس في الدقائق الثانية والأربعين والتسعين فيما سجل فيران توريس هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة السادسة والسبعين.

بهذا الفوز رفع ليدز رصيده من النقاط إلى النقطة الخامسة والأربعين في المركز التاسع فيما تجمد رصيد السيتي عند النقطة الرابعة والسبعين في المركز الأول.

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