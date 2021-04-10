برنامج "رمضان المصري علي القهوة" لعمرو الليثي على موجات الشرق الأوسط





نلتقي مع الاعلامي د. عمرو الليثي في اطلالة جديدة عبر اثير إذاعة الشرق الأوسط، والبرنامج الجديد "رمضان المصري علي القهوة " في الساعة 5:10 عصراً قبل الإفطار، من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان، ويعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحا.



البرنامج يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه، ويشارك في التقديم الفنان القدير أحمد صيام، ويخرجه الإذاعي تامر حسني.



البرنامج كوميدي اجتماعي يتناول حكايات يومية عن مقاهي مصر التاريخية .. مقاهي نجوم الفن والثقافة والتي شهدت تاريخاً

، وحكايات مصر الجميلة ونجوم أضافوا البهجة والسرور لأيام وليالي رمضان علي المقاهي المصرية



كما يتناول البرنامج نجوم الزمن الجميل وصناع البهجة والذين أعطوا لرمضان طعمه وجماله في مصر، من خلال اهم واعرق المقاهي المصرية ، وكل حلقة تتناول الحديث بشكل مفصل عن مكانها وابرز الكتاب والادباء والشخصيات الهامة .



يذاع برنامج " رمضان المصري علي القهوة " في الساعة 5:10 عصراً قبل الإفطار، من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان، ويعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحا.