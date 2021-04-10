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التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية

السبت 10/أبريل/2021 - 03:38 م
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات
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أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير قوات التحالف العربي لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين أمس الخميس، تجاه المناطق المدنية والأعيان في المملكة.

 

وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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تدمير طائرة مفخخة التحالف العربي الاجواء اليمنية

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