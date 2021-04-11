6 ملفات على طاولة مجلس النواب خلال الساعات المقبلة

هناك عدد من الملفات الهامة يتناولها مجلس النواب خلال جلسته التي تعقد اليوم الأحد، ضمن مهامه التي يسعى لتنفيذها لتحقيق مصالح المواطنين وكذلك المراقبة على الأجهزة التنفيذية بالدولة.





سياسة الحكومة ودعم الفلاح

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد عددا من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بسياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.





دعم وتطوير الصناعة المصرية

كما يناقش طلب مقدم عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومناقشة سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز، في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.





تقرير لجنة الخطة والموازنة

كما يناقش المجلس، عدد من تقارير اللجان منها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 2020.





مشروع إدارة تلوث الهواء

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.





مشروع الإغاثة الإنسانية

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي.





طلبات وكيل لجنة الزراعة