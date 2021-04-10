المستشارة نجوى الصادق: النيابة الإدارية لا تفرق بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق

قالت المستشارة نجوى الصادق النائب الأول لرئيس النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الوزراء، إننا نحتفل اليوم بحدث عظيم، وهو إصدار كتاب النيابة الإدارية، تحت قيادة رئيس الهيئة المستشار عصام المنشاوي، وهو رجل عصامي ولا أمدحه، بل تلك حقيقته، فرأينا في عهده توازنا كبيرا بين الفاعلية في الكشف عن الحقيقة وكذلك حماية الحقوق القضائية والحريات، فقد نجح في الموازنة الناعمة بين التحقيق الجاد وإعطاء الحقوق.





وتابعت "الصادق"، أن النظام التأديبي المصري سبق جميع الأنظمة بخطوات كبيرة، منذ أنشاء النيابة الإدارية بعد ثورة 52، وهي هيئة محايدة ومستقلة تحقق في الأخطاء الكبرى التي يرتكبها إداري الدولة، وكذلك منحها القانون حق إقامة الدعوي التأديبية، بل وأصبح للنيابة الإدارية حق في إصدار قرار الجزاء.





وأضافت، أن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية الأولى التي احتضنت المرأة، ولم تفرق بينها وبين الرجل مطلقا في كافة الحقوق المادية والمعنوية والمهنية، وبالطبع أثبتت السيدات جدارتهن في العمل القضائي، واختتمت ولتبقي هيئة النيابة الإدارية تصون الحقوق والحريات ولا تهدد.





وبدأ منذ قليل حفل توقيع كتاب «النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب»، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر بحضور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل.





وشملت قائمة المدعوين المستشار عمر مروان وزير العدل، ولفيف من كبار رموز الدولة القضائية والثقافية والإعلامية وقياداتها في مختلف المجالات.





وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرارا رقم 2324 لسنة 2021، بشأن حركة التنقلات الداخلية للنيابة الإدارية، بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على القرار.



