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576 مليار دولار تدفقات صناديق الأسهم الأمريكية في 5 أشهر

السبت 10/أبريل/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
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ضخ المستثمرون أموالا في الأسهم على مدى الأشهر الخمسة الماضية تزيد عما تلقته السوق في الـ12 عاما الماضية، إذ أوقدت سياسات نقدية بالغة التيسير وتحفيز غير مسبوق شرارة تحول ضخم صوب الأسهم، بحسب ما كشفته بيانات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا أمس.

وبحسب "رويترز"، قال بنك أوف أمريكا إن 576 مليار دولار ذهبت إلى صناديق الأسهم في الأشهر الخمسة الماضية، ما يفوق تدفقات إجمالية مسجلة قدرها 452 مليار دولار في الـ12 عاما الماضية.

وأكد بنك أوف أمريكا، استنادا إلى مخصصات العملاء للأصول، أن 63.6 في المائة من الأموال، وهي نسبة قياسية، استثمرت في الأسهم، و18.5 في المائة في الدين و11.6 في المائة في النقد.

لكن حالة الوفرة اعتراها التباطؤ في الأسابيع الأخيرة، إذ ضخ المستثمرون 22.7 مليار دولار في النقد خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، علاوة على نحو 100 مليار دولار جرى التعهد بها في الأسبوعين الماضيين.

إلى ذلك، فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على تراجع أمس، إذ أثر ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية سلبا في أسهم شركات التكنولوجيا عالية التقييم بعد يوم من تسجيل ستاندرد آند بورز إغلاقا قياسيا مرتفعا.

نزل ستاندرد آند بورز 1.06 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 4096.11 نقطة، في حين فقد ناسداك الغني بأسهم التكنولوجيا 42.30 نقطة أو 0.31 في المائة ليسجل 13787.02 نقطة عند الفتح.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 22.62 نقطة أو 0.07 في المائة ليصل إلى 33526.19 نقطة.

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم أمس، لكنها سجلت أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام، إذ تبدد الآمال في تعاف سريع للنمو الاقتصادي الشكوك حيال حملات التطعيم من كوفيد-19 في منطقة اليورو.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند الفتح، بينما تراجع المؤشران فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني نحو 0.1 في المائة و0.2 في المائة على الترتيب.

وتفوقت أسهم لندن في الأداء على سائر الأسواق هذا الأسبوع، فيما بلغ مؤشر يركز على الشركات المحلية متوسطة رأس المال مستوى قياسيا مرتفعا مع خروج بريطانيا تدريجيا من إجراءات عزل عام مشددة في الشتاء.

وارتفعت أسهم شركات طيران بينها "آي.إيه.جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية و"إيزي جت" و"ويز إير" بين 0.2 في المائة و1 في المائة. وستؤكد بريطانيا في (مايو) ما إذا كانت ستسمح باستئناف السفر الدولي بدءا من 17 (مايو).

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