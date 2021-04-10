تريزيجيه يتحدى صلاح في قمة ليفربول ضد أستون فيلا





أعلن ليفربول وأستون فيلا تشكيلة الفريقين إستعدادًا للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





وشهدت إختيارات يورجن كلوب غياب السنغالي ساديو ماني الذي يعوضه البرتغالي دييجو جوتا فيما سيكون فيرمينو إلى جانب محمد صلاح.





في المقابل يلعب أستون فيلا بسلاح هجومي قوي بقيادة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه والذي سيخوض تحدي مثير أمام مواطنه محمد صلاح.





وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي :-





حراسة المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع : ارنولد ، فيليبس ، كاباك ، روبرتسون.

خط الوسط : فابينيو ، ميلنر ، فاينالدوم.

خط الهجوم : صلاح ، جوتا ، فيرمينيو.





فيما يلعب الفيلانز كالآتي :-

حراسة المرمى : مارتينيز.

خط الدفاع : كاش ، كونسا ، مينجيز ، تارجيت ، دوجلاس لويز.

خط الوسط : ناكامبا ، تراوري ، ماكجين.

خط الهجوم : واتكنز ، تريزيجيه.